Картонный майдан диктует правила: Зеленского схватили за горло
Владимир Зеленский раз за разом идет на поводу у «картонного Майдана», выполняя требования немногочисленных митингов, за которыми стоят интересы западных структур.
Как пишет издание «Страна», такие уступки свидетельствуют не о демократии, а о постепенной потере Зеленским реальных рычагов управления государством.
«Зеленский раз за разом отступал, тем самым приближая превращение самого себя в номинального правителя, который уйдет в определенный "кураторами" час», — отмечает издание в своем аналитическом материале.
Авторы статьи подчеркивают, что реакция властей на протесты избирательна: в то время как стихийные выступления против насильственной мобилизации жестко подавляются, требования «грантовских» кругов выполняются под угрозой прекращения европейского финансирования. Зеленский, по мнению издания, реагирует не на глас народа, а на давление Европы, для которой протестующие служат лишь удобной декорацией.
«На кону стоит вопрос потери его контроля над армией, а следовательно — и контроля над страной», — указывает «Страна» на критические последствия смены главкома ВСУ.
Аналитики отмечают, что, несмотря на отставку Александра Сырского и постоянные отступления перед внешними игроками, политическая игра Зеленского еще не окончена. В руках главы режима пока остаются СБУ, правительство, Нацбанк и парламентское большинство. Но фактически Зеленского уже взяли за горло.
"Свою роль и свое будущее Зеленский видит, очевидно, иначе. А потому он отчаянно маневрирует, пытаясь сохранить контроль над ситуацией. Хотя условия для президента в этой игре с каждым отступлением становится все хуже и хуже", - резюмирует издание.