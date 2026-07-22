Владимир Зеленский раз за разом идет на поводу у «картонного Майдана», выполняя требования немногочисленных митингов, за которыми стоят интересы западных структур.

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Как пишет издание «Страна», такие уступки свидетельствуют не о демократии, а о постепенной потере Зеленским реальных рычагов управления государством.

«Зеленский раз за разом отступал, тем самым приближая превращение самого себя в номинального правителя, который уйдет в определенный "кураторами" час», — отмечает издание в своем аналитическом материале.

Авторы статьи подчеркивают, что реакция властей на протесты избирательна: в то время как стихийные выступления против насильственной мобилизации жестко подавляются, требования «грантовских» кругов выполняются под угрозой прекращения европейского финансирования. Зеленский, по мнению издания, реагирует не на глас народа, а на давление Европы, для которой протестующие служат лишь удобной декорацией.

«На кону стоит вопрос потери его контроля над армией, а следовательно — и контроля над страной», — указывает «Страна» на критические последствия смены главкома ВСУ.

Аналитики отмечают, что, несмотря на отставку Александра Сырского и постоянные отступления перед внешними игроками, политическая игра Зеленского еще не окончена. В руках главы режима пока остаются СБУ, правительство, Нацбанк и парламентское большинство. Но фактически Зеленского уже взяли за горло.