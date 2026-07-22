Стало известно об утрате контроля над ВСУ Зеленским после ухода Сырского

Президент Украины Владимир Зеленский утратил контроль над Вооруженными силами страны (ВСУ) после отставки главнокомандующего Александра Сырского. Так ситуацию оценил бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров, передает NEWS.ru.

«Зеленский увольнением Сырского не решил ни одной проблемы. Он фактически не купировал ситуацию в центре Киева и не удовлетворил запрос тех, кто стоит за этим "картонным Майданом" (протестами, вызванными отставкой главы Минобороны Михаила Федорова — прим. «Ленты.ру»). Президент Украины потерял своего соратника и лицо, по крайней мере в украинской армии, с легкостью сдав самого верного солдата», — сказал он.

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При этом бывший парламентарий подчеркнул, что Сырский выполнял роль громоотвода в украинской армии, отвечая за все провалы, связанные с ней. По словам Килинкарова, Зеленский после отставки потерял контроль над ходом событий на Украине, передав управление тем, кто «стоит за "картонным Майданом"».

Протесты в Киеве и других крупных городах Украины начались после отставки главы Минобороны Михаила Федорова. Их участники требовали его возвращения на должность и отставки действующего главнокомандующего Александра Сырского.

В результате протестов 21 июля Владимир Зеленский заявил, что назначит новым главнокомандующим Михаила Драпатого, который поддержал Михаила Федорова в конфликте. Глава государства подписал соответствующие указы на следующий день, 22 июля.