В Киеве протестующие анонсировали новый митинг против отставки Федорова

Украинский военный Дмитрий Козятинский, призвавший людей на митинг с целью отставки главкома ВСУ Александра Сырского, анонсировал в Киеве новую акцию с требованием вернуть Михаила Федорова на должность министра обороны. Об этом сообщило издание "Украинская правда".

"Не стоит забывать и о втором требовании протеста - вернуть Михаила Федорова на должность министра обороны. Министерству необходимы реформы, а с увольнением Сырского пропал и конфликт между Минобороны и Генштабом, поэтому нет никаких причин не вернуть Федорова", - приводит издание слова военного.

По мнению Козятинского, "надо сделать все возможное, чтобы власть услышала и удовлетворила все требования общества".

"Поэтому призываю в пятницу, 24 июля, в 20:00, выходить на площадь Ивана Франко в Киеве и на центральные площади других городов Украины, чтобы начать бессрочный протест", - сообщил военный, добавив, что уже подал сообщение в киевскую горадминистрацию о проведении митинга.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что митинги против отставки Федорова могут продолжиться в пятницу.

14 июля Федоров был смещен с поста главы Минобороны в том числе из-за конфликта с Сырским. 16 июля в украинских городах начались акции протеста против его отставки. Протестующие требовали не только вернуть Федорова, но и уволить Сырского. 22 июля Владимир Зеленский отправил Сырского в отставку, назначив на его должность бывшего командующего Объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого.