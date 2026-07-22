Сын бывшего президента США пытается заработать на продаже картин

Сын бывшего президента США Джо Байдена Хантер, столкнувшийся с многомиллионными долгами и резким падением доходов после ухода отца из Белого дома, пытается заработать на искусстве, продавая свои картины. Об этом сообщает газета New York Post (NYP).

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По данным издания, долги Хантера Байдена превышают $20 млн, а доходы от продажи картин и книг резко упали.

«Хантер Байден сейчас проводит информационную кампанию, используя ультраправых инфлюенсеров с миллионами подписчиков в соцсетях для продвижения своего бренда и демонстрации своей новой коллекции произведений искусства, которая обойдется в сногсшибательные суммы», — говорится в публикации.

Одна картина обойдется покупателю в $54 тыс., а в подарок к ней идет видеозвонок с Хантером Байденом, где автор лично расскажет о своем творении.

До этого Хантер Байден в интервью телеведущей Кэндис Оуэнс рассказал о борьбе с наркотической зависимостью и назвал себя «деградировавшим крэковым наркоманом».

По его словам, во время зависимости он совершал ужасные поступки, которые разрушили его отношения с близкими и повлияли на принятые решения. Он признался, что тяжелее всего для него было отдаление от людей, которые его любили.

Байден также рассказал, что после публикации его личной переписки, фотографий и других данных оказался перед выбором — продолжать жить или окончательно сломаться. В итоге, по его словам, он решил бороться и сохранить трезвость, несмотря на давление и публичное внимание.