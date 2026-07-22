Россия якобы представляет экзистенциальную угрозу для Европы, заявила глава евродипломатии Кая Каллас в ходе министерской конференции АСЕАН.

Чиновница отметила, что европейские страны намерены повышать свою обороноспособность.

Журналисты заметили, что высказывания о мнимой «экзистенциальной угрозе» стали продолжением линии, которой глава дипломатии ЕС придерживается на протяжении всего 2026 года.

Так, в январе Каллас пожаловалась, что Россия якобы останется «крупной угрозой безопасности» для Европы в долгосрочной перспективе. Среди вызовов она перечислила кибератаки, диверсии против критической инфраструктуры, иностранное вмешательство, военное давление и информационные кампании.

Каллас обвинили в подталкивании Европы к противостоянию с Россией и Китаем

В марте, выступая на конференции послов Евросоюза, чиновница назвала поддержку Украины «экзистенциальным вопросом» для Европы. По ее словам, одним из главных приоритетов ЕС остаются военная, финансовая и политическая помощь Киеву, а также укрепление европейской обороны.

Военные эксперты отметили, что слова Каллас и других высокопоставленных чиновников не расходятся с делом: в 2025 году оборонные расходы 27 стран ЕС достигли 418 млрд евро (рост на 20% по сравнению с 2024 годом), а в 2026 году они прогнозируются на уровне 454 млрд евро, что составляет 2.4% ВВП блока.

Ранее сообщалось, что в декабре 2023 года предшественник Каллас, Жозеп Боррель, назвал поддержку Киева «экзистенциальным вопросом для Европы» и призвал лидеров стран ЕС дать ему полномочия по дальнейшему расширению Европейского фонда мира для наращивания поставок оружия Украине.