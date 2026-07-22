Пока вы не уснули: Ким об атаках на склады в Краснодаре, Сырский о своей отставке

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Ким сделала заявление об атаках на склады в Краснодаре и Невинномысске

Логистические центры маркетплейса Wildberries в Краснодаре и Невинномыске подверглись атаке. Об этом в среду, 22 июля, сообщила глава компании Татьяна Ким. По ее словам, специалисты работают над устранением последствий произошедшего.

— Наш приоритет — люди. Благодарю команду, наших героев, которые провели оперативную эвакуацию, — написала Ким в своем Telegram-канале.

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Тысячи россиян лишились света

Во Владивостоке тысячи людей лишились света из-за аварии. Об этом сообщает прокуратура Приморского края в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в среду, 22 июля, на подстанции «Улисс». В результате без электричества остались более 13 тысяч россиян. Отключение затронуло дома на улицах Гульбиновича, Запорожская, Интернациональная, Калинина, Можжевеловая и Окатовая.

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В России объяснили атаку ВСУ на объекты «Мираторга»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотят посеять панику среди россиян. Так, атаку украинских войск на предприятия и объекты агрохолдинга Мираторг объяснил депутат Брянской областной думы Михаил Иванов, чьи слова приводит News.ru.

«Сегодня Брянская область вновь подверглась массированной атаке беспилотников. Враг нанес удары по производственным объектам агрохолдинга "Мираторг". (...) Они хотят дестабилизировать обстановку, посеять панику, нарушить работу предприятий, лишить людей работы», — пояснил он.

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«Стокманн» закроет до пяти универмагов

«Стокманн» планирует в течение ближайших 12 месяцев закрыть до пяти универмагов. Это почти 20% действующей сети. Работу уже прекратил магазин в Новосибирске, а весной 2027 года закроется торговая точка в Перми, сообщают «Известия».

Оба объекта были открыты в 2023 году и занимали площадь более 1,7 тыс. м2. Решение о закрытии связано с ростом затрат на содержание крупных универмагов и снижением их рентабельности. По словам собеседников издания, даже пересмотр условий аренды не всегда позволяет вывести магазины в прибыль.

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Главком ВСУ прокомментировал свою отставку

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский прокомментировал свою отставку. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Я говорил это раньше и повторю сегодня: моя работа — война. Должности меняются, а этот принцип — нет», — написал Сырский.

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В Госдуме дали оценку ситуации с нападением на россиянку в Грузии

В Госдуме дали оценку ситуации с нападением на россиянку в отеле в Кахетии (Грузия), а также призвали соотечественников не отказываться от поездок в страну после инцидента. Об этом в беседе с News.ru заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Он отметил, что ситуация была запутанной, а расследование еще ведется.

«Одни выпили, другие выпили, неправильно друг друга поняли. Это бывает, главное — из этого не раздувать какой-то мегаскандал. Я искренне верю, что этот небольшой инцидент будет заглажен ко всеобщему удовольствию», — сказал депутат.

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Индия резко нарастила закупки российской нефти

Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Индии резко нарастили закупки нефти у России и стран Латинской Америки. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

С апреля по июнь импорт российского сырья резко вырос на фоне ограничения поставок через Ормузский пролив из-за американо-израильской атаки на Иран. Дополнительно спрос подстегнула отмена повышения американских тарифов за покупку нефти у России, на которое Вашингтон пошел, чтобы компенсировать дефицит нефти из Персидского залива.

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В Кремле прокомментировали статью об отказе РФ от возвращения территорий Украине

Условия для начала «серьезных сложных переговоров» по урегулированию украинского конфликта хорошо известны Киеву, и после их выполнения «боевые действия могут очень быстро остановиться». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Песков напомнил, что два года назад президент РФ Владимир Путин, выступая перед руководящим составом российского внешнеполитического ведомства, сформулировал ключевые условия для прекращения боевых действия.

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Крупнейший производитель хлеба в России начал терять сотрудников

Работники расположенного в подмосковной Балашихе хлебозавода холдинга «Коломенский» отказываются работать и грозят увольнениями из-за невыносимых условий труда. Об этом со ссылкой на пересказ ситуации самими сотрудниками сообщает Mash.

По их словам, в цехах предприятия нет кондиционеров, температура там нередко достигает 40 градусов Цельсия, причем у печей она еще выше, а смены длятся по 12 часов.

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Владелец собаки, покусавшей внука Дарьи Донцовой, дал пояснения об инциденте

Стало известно, чья собака во вторник напала на 7-летнего внука писательницы Дарьи Донцовой. Хозяином оказался 75-летний пенсионер, проживающий неподалеку.

Хозяин пса на следующий день принес извинения родителям пострадавшего. С его слов, к содержанию питомца он относится со всей ответственностью. Пес всегда на поводке толщиной 5 сантиметров, который прикреплен к двум ошейникам. В течение года с собакой занимался кинолог. Пес привит по всем правилам.

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