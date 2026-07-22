Трамп пригрозил уничтожать мосты и электростанции Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет наносить удары по объектам в Иране в случае атак на суда в Ормузском проливе.

«С этого момента каждый раз, когда Исламская Республика Иран будет обстреливать судно в Ормузском проливе... Соединённые Штаты будут бомбить и разрушать один мост или электростанцию», — написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что угрозы США нанести удары по иранским ядерным объектам нарушают международное право.