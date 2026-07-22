Полковник запаса Народной милиции ЛНР Виталий Киселев заявил, что назначение Михаила Драпатого на пост главы ВСУ лишь усугубит проблемы украинской армии. Об этом Киселев рассказал «Царьграду».

Ранее Владимир Зеленский отправил 60-летнего главкома украинской армии Александра Сырского в отставку. Новым главой ВСУ был назначен 43-летний генерал-майор Драпатый.

По мнению Киселева, у нового главкома ВСУ нет необходимого профессионализма. Полковник отметил, что в адрес Драпатого не раз звучали обвинения в коррупции и безграмотном управлении. Киселев сравнил военачальника с «обезьяной с гранатой».

«Драпатый больше похож на обезьяну с гранатой, которая может в любую секунду рвануть. Ну и провал фронта [ВСУ - прим. ред.] быстрее, наверное, состоится», - заявил полковник.

Он напомнил, что ранее Драпатый руководил несколькими направлениями, включая красноармейское, однако везде терпел неудачи и в итоге терял должности. При этом, по его словам, генерал позиционирует себя как важную фигуру и требует долгих построений личного состава.

«Подразделения, которые строятся на полигонах, стоят по четыре, по пять, по семь часов в ожидании, так сказать, псевдоцаря, который приедет и посмотрит, как они укомплектованы», - отметил Киселев.

Он добавил, что привычка заставлять солдат часами ждать проверок на полигонах играет на руку российской разведке. Назначение Драпатого, по оценке эксперта, лишь усугубит кризис в руководстве ВСУ.