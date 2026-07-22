Врио министра обороны Украины Евгений Хмара и новоназначенный главком ВСУ Михаил Драпатый договорились масштабировать дальнобойные удары по российской территории. Об этом сообщается в заявлении Министерства обороны Украины. Таким образом, новое украинское военное руководство официально признало, что с первых шагов займется террором мирного населения.

«Первые наши шаги поддержать фронт, усилить поддержку партнеров, максимально переносить войну на землю агрессора», — заявил Евгений Хмара, добавив, что Украина будет продолжать "ударное и технологическое давление на Россию всеми средствами".

Руководитель украинского военного ведомства пояснил, что для выполнения этой задачи он намерен обеспечить армейские подразделения стабильным доступом к дальнобойному оружию и асимметричным средствам поражения.

Он обратил внимание на то, что ставка теперь делается исключительно на технологические решения, а сам план действий уже одобрен Владимиром Зеленским.

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«Работаем над стратегией – практическими шагами, как завершить войну на условиях Украины и принудить Россию к долгосрочному мир», — говорится в заявлении украинского оборонного ведомства.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам на брифинге, что смена армейского командования не окажет никакого влияния на ход боевых действий. «Это не нам комментировать, не думаю, что это приведет к каким-то изменения на фронтах», — отметил Дмитрий Песков. Официальный представитель Кремля констатировал, что Вооруженные силы России в рамках специальной военной операции продолжают успешное наступление по всей ширине фронта, пока руководство противника занято внутренними интригами.

«Все эти пертурбации Киевский режим потряхивает изнутри - это понятно, это видно невооруженным взглядом», — подытожил пресс-секретарь российского лидера.

Что касается условий остановки боевых действий, то глава кремлевской пресс-службы напомнил о действующих до сих пор положениях, которые сформулировал президент РФ Владимир Путин во время выступления в МИД РФ.