Болгарские депутаты проголосовали за американских военных

Депутаты болгарского парламента проголосовали за размещение восьми самолетов-заправщиков ВВС США и 250 американских военнослужащих в Болгарии, сообщает Болгарское национальное телевидение. Инициативу поддержали 136 парламентариев из "Прогрессивной Болгарии" и "Движения за права и свободы". Оппозиционные партии, включая "ГЕРБ-СДС", "Демократическую Болгарию" и "Продолжаем перемены", не участвовали в голосовании.

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Размещение запланировано на аэродроме "Безмер" вблизи города Ямбола на юго-востоке Болгарии. Решение было принято несмотря на возражения части политических сил.

Аэродром "Безмер" уже использовался для совместных учений с НАТО. Присутствие американских заправщиков усилит логистические возможности альянса на юго-восточном фланге.

Оппозиция раскритиковала решение, заявив о недостаточной прозрачности переговоров с Вашингтоном. Однако правящая коалиция настаивает, что это укрепляет безопасность страны в рамках обязательств перед НАТО.

Официальное размещение планируется в ближайшие месяцы. Конкретные сроки и детали соглашения пока не раскрываются.

До этого США уже размещали в Болгарии систему ПВО Patriot на время учений. Кроме того, в мае Болгария и США подписали меморандум о расширении военного сотрудничества, что вызвало обеспокоенность в Москве.

Президент Болгарии подтвердила отказ от участия в «коалиции желающих».