Увольнение Сырского и массовые протесты: зарубежные СМИ о событиях в Киеве

Кадровые перестановки в Вооруженных силах Украины оказались в центре внимания зарубежных СМИ. Как западные издания оценивают увольнение главкома Александра Сырского и назначение на этот пост командующего Объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого, в материале «Рамблера».

Напомним, что 60-летний Александр Сырский возглавлял Вооруженные силы Украины с февраля 2024 года, сменив на этом посту Валерия Залужного. Увольнению главкома предшествовала отставка министра обороны Украины Михаила Федорова, проработавшего в этой должности с января 2026 года. По данным СМИ, между чиновниками возник конфликт.

После ухода Федорова на Украине вспыхнули массовые протесты. В ходе них звучали требования отправить в отставку и Сырского. Накануне Владимир Зеленский заявил, что пост главкома ВСУ займет командующий объединенными силами Михаил Драпатый.

Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего Вооруженными силами Александра Сырского, уступив общественному недовольству, вызванному смещением популярного министра обороны, пишет Bloomberg.

По данным издания, Зеленский поблагодарил главкома за работу и отметил, что предложил Федорову «достойную должность» для содействия развитию украинских технологий.

В свою очередь телекомпания CNN обратила внимание на то, что Сырский «был порождением советской эпохи», отнеся к заслугам главкома «оборону Киева в 2022 году, быстрое освобождение Харьковской области в том же году, а также внезапное наступление на Курск».

При этом, по мнению журналистов, в украинской армии возник «конфликт поколений», так как тактика Сырского — массированные лобовые атаки — «начала казаться устаревшей». А отказ Федорова от старых методов в пользу использования роботов, дронов и автоматизации данных для определения причин ранений военнослужащих — «имеет смысл для страны, испытывающей острую нехватку живой силы».

«Новый командир Драпатый — не новичок, но и не из поколения Сырского. Его отделяют восемь лет от Федорова с его хакерским мышлением и 17 лет от Сырского, который за склонность к жестоким штурмовым операциям получил прозвище «Мясник»», — говорится в статье.

Агентство Associated Press также обратило внимание на то, что 43-летний Драпатый «представляет новое поколение украинских генералов». При этом свою карьеру он построил, находясь на боевых должностях, и «за десять лет прошел путь от командира взвода до командующего армией».

Характеризуя Драпатого, издание привело в пример эпизод, который произошел в 2014 году, когда молодой майор возглавил бронетанковую колонну в центре Мариуполя.

«Когда путь колонны преградила баррикада высотой более метра, Драпатый приказал водителю прибавить скорость, и машина перелетела через препятствие, словно по пандусу. Этот момент, снятый на видео и получивший широкое распространение, считается одним из самых ярких эпизодов», — отмечается в публикации.

Увольнение Сырского произошло на фоне нескольких дней политической нестабильности в Украине. Генерал-майору Михаилу Драпатому придется «балансировать между независимостью, за которую ратуют военные реформаторы, и политическим вкладом в стратегию ведения боя», констатирует The New York Times.