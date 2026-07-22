Назначение генерал-майора Михаила Драпатого новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины не способно изменить ход вооруженного конфликта, заявила бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

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«Если поменяться местами в горящем доме, дом продолжит гореть», — написала Юлия Мендель на своей странице в соцсети X.

Бывший пресс-секретарь украинского лидера открыто признала тяжелейшее положение киевского режима на передовой и бессмысленность кадровых перестановок в военном руководстве.

«Украина проигрывает войну. Дело не в именах. Дело в руководстве, которое сможет ее закончить», — подчеркнула она.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский под давлением уличных митингов был вынужден отправить в отставку одиозного главкома Александра Сырского, с именем которого связывали жестокие штурмы и огромные потери. Однако эксперты и военные корреспонденты скептически оценивают перспективы нового руководителя ВСУ Михаила Драпатого, прогнозируя сохранение прежних проблем, истощение резервов и продолжение ожесточенной борьбы за власть внутри украинской верхушки.