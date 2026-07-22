В Индии самолет сел на воду из-за рекордных осадков

В индийской Калькутте всего за четыре часа выпало 163,3 мм осадков, что стало рекордным показателем. Аэропорт города оказался затоплен, а на опубликованных в соцсетях кадрах видно, как самолеты совершают посадку прямо на покрытую водой взлетно-посадочную полосу. Видео распространил «Раптли».

Как отмечается, число жертв наводнений на севере Индии возросло до 28 человек, сообщает «24KZ» со ссылкой на The Times of India. Обильные дожди в регионе не прекращаются уже пятый день подряд.

Реки вышли из берегов, что спровоцировало сход оползней. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в штатах Джамму и Кашмир — там потоки воды и грязи повредили здания, жилые дома и автомобили, улицы оказались подтоплены.

Поисково-спасательные работы продолжаются. По прогнозам синоптиков, осадки в ближайшие дни не прекратятся.

Ранее сообщалось, что, во второй половине июля в Москве ожидаются продолжительные осадки. Вечером 22 июля начнется сильный дождь, 23 июля возможна кратковременная передышка, однако уже 24 числа ливни возобновятся. Дождливая погода сохранится как минимум до вторника, местами осадки будут сопровождаться грозами.