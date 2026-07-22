В России оценили планы Трампа выдвинуть главу ФИФА на пост генсека ООН

Планы Дональда Трампа выдвинуть главу ФИФА Джанни Инфантино на пост генерального секретаря ООН продиктованы исключительно личными интересами президента США и его стремлением расставить «своих» людей, при этом у самого спортивного функционера нет необходимых дипломатических навыков для этой должности. Такую оценку инициативе американского лидера в разговоре с «Рамблером» дал политолог Алексей Мухин.

Ранее издание The New York Post сообщило о намерениях Трампа предложить кандидатуру главы Международной федерации футбола на должность следующего генсека ООН после истечения полномочий Антониу Гутерриша 31 декабря 2026 года. По данным СМИ, американскому президенту импонирует способность Инфантино «объединять людей», проявившаяся во время подготовки к ЧМ-2026.

Говоря о мотивах Трампа, эксперт отметил, что подобное предложение лишь подчеркивает коммерческий подход президента США к международной политике.

«Планы Трампа продиктованы личными узкими интересами. Он живёт в мире, где за оказанную услугу ждёт услуги взамен. Отношения с Инфантино не оставляют сомнений в том, что Трамп не является государственным деятелем — скорее, это делец во власти. Его предложение очень похоже на неизбывное желание получить Нобелевскую премию мира, а к реальности оно имеет мало отношения. Это связано со стремлением расставить везде «своих» людей». Алексей Мухин Глава Центра политической информации

По мнению специаллиста, спортивный бэкграунд Инфантино не позволяет ему претендовать на роль самостоятельной фигуры в мировой дипломатии.

«Инфантино — спортивный чиновник. Для того чтобы быть генсеком ООН, необходимы определённые навыки, в том числе дипломатические, которых у него нет. Его ангажированность очевидна, и он не является политическим тяжеловесом. А это значит, что им будут играть как мячиком такие фигуры, как Трамп».

Оценивая перспективы выбора кандидатуры на пост генсека ООН, которая устраивала бы Москву, Мухин призвал отказаться от поверхностных решений и подчеркнул высокую ответственность этой ключевой международной должности.