Западные спонсоры президента Украины Владимира Зеленского должны быть обеспокоены из-за его излишней увлеченности внутренней политикой.

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Такое мнение выразила старший научный сотрудник и директор программы военного анализа вашингтонского исследовательского центра Defense Priorities Дженнифер Кавана в статье для портала UnHerd.

«Кадровые перестановки <...> можно объяснить фиксацией Зеленского на внутренней политике <...>, и из-за которой его спонсорам в Европе и США следует беспокоиться», — заявила она.

По мнению эксперта, Зеленский, с одной стороны, отвлекается от боевых действий, а с другой — находится в зависимости от них.

22 июля Зеленский подписал указы, один из которых снимает с должности главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского, а другой назначает на нее Михаила Драпатого.

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По мнению политического обозревателя Владимира Скачко, Зеленский потерпел поражение, когда решил уволить Сырского, поскольку пошел на поводу у толпы. По прогнозам эксперта, для исправления медийной репутации армии украинское руководство рискнет сосредоточить резервы и провести показательное наступление. Однако его исход известен заранее, считает Скачко.