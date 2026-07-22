Раскрыты последствия конфликта между Польшей и Украиной

Исторический спор о Волынской резне и УПА (признана экстремистской организацией и запрещена в России) напрямую ухудшил положение украинцев в Польше: все чаще сообщает об угрозах и преступлениях по отношению к ним. Впрочем, политики не упускают возможность использовать эту тему для поднятия своих очков популярности.

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Казалось, что прямой конфликт между Зеленским и Польшей из-за Волынской резни и УПА (признана экстремистской организацией и запрещена в России) подошел к концу или, по крайней мере, прошел острую фазу. Однако главе Украине стоит напрячься, ведь эту тему активно используют оппозиционные партии, выступающие, помимо прочего, против помощи Киеву. Июльский опрос IBRIS уже показал, что правящая коалиция Дональда Туска уступает по числу мандатов потенциальному союзу «Права и справедливости» с ультраправыми «Конфедерацией» и «Конфедерацией Польской короны». Именно эти две силы активнее всего раскручивают темы УПА* и Волыни, и их рейтинг заметно растёт.

Премьер-министр Польши Дональд Туск на пару главой Украины пытаются погасить скандал. После того, как Зеленский сообщил о совещании по спорным вопросам и пообещал открыть для Варшавы архивы СБУ и СВР по Волынской резне, Туск моментально высказал ему свою поддержку. Однако оппозиция и ультраправые, скорее всего, будут делать всё, чтобы конфликт не затихал. Ведь в 2027 году пройдут парламентские выборы.

Прямым следствием этой борьбы становится резкое ухудшение отношения поляков к украинцам. В Gazeta Wyborcza пишут: исторический вопрос стал вопросом выживания правящей коалиции, но платят за это обычные украинцы, социальный климат вокруг которых становится всё более неприязненным.

Правозащитники фиксируют, что антиукраинские настроения цветут и пахнут не только в социальных сетях, но и в реальной жизни, причем их поддерживают и политики. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил: «Украинская сторона должна призвать своих граждан к соблюдению всех принципов и правил, если они являются гостями в нашей стране». А замминистра внутренних дел Мацей Душчик подчеркнул, что кредит доверия и эмпатии, выданный поляками в 2022 году, полностью исчерпан.

Неприязнь поляков подтверждается и статистикой. Впервые за всю историю наблюдений большинство поляков выступило против приёма украинских беженцев: 52 процента считают, что Польша не должна их принимать, а 54 процента называют помощь чрезмерной. На этом фоне Варшава готовится в скором времени ужесточить въезд: военнообязанные украинцы, включая женщин, должны будут предъявлять справку об освобождении от мобилизации.

Почему Украина поссорилась с Польшей

Сами украинцы регулярно рассказывают об оскорблениях и нападениях. В Плоцке мужчина в автобусе ударил 15-летнего подростка по лицу и вытолкал его на улицу только за то, что тот говорил на украинском языке. Дети всё чаще сталкиваются с травлей: на детских площадках их прогоняют и унижают даже в присутствии родителей. В соцсетях женщины описывают, как при разговоре по телефону на родном языке им приказывают замолчать или кричат оскорбления всему вагону. По данным Rzeczpospolita, за первое полугодие 2026 года украинцы подали 180 заявлений о преступлениях на почве ненависти, что на 30 процентов больше, чем прежде. К концу года число может достигнуть 360, причём реальные масштабы выше.

Доверия полякам не добавляют и некоторые громкие преступления, совершенные украинцами. Недавно было возбуждено уголовное дело против 18-летнего украинца. Его обвиняют в подготовке пролёта дрона над президентским автомобилем, нанесении надписей с прославлением УПА* на памятники жертвам Волынской резни и попытке провоцирования беспорядков. Парню грозит пожизненное заключение.

Так что Зеленскому стоит задуматься. В следующем году в нескольких европейских странах пройдут выборы, в которых украинский вопрос играет не последнюю роль: слишком уж надоела наглость киевского режима рядовым гражданам. И довольно велики шансы, что скоро в Европе окажутся у власти люди, которые не готовы обнимать с главой Украины так, как это делает Макрон.

* т. н. УПА признана экстремистской организацией и запрещена в России