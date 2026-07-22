Кит Тимми мог выжить

Генетическая экспертиза показала, что обнаруженный на датском острове Анхольт мертвый кит не является горбатым китом по кличке Тимми, сообщает Bild со ссылкой на результаты анализа. Однако газета уточняет, что процедура взятия образцов и отправка биоматериала не фиксировались независимыми свидетелями, что ставит под сомнение окончательность выводов. Точность самого анализа данных составляет 99%.

Образец ДНК для сравнения получили из фрагмента ткани спинного плавника Тимми, просверленного американским экспертом Джеффом Форстером для крепления трекера. Этот материал отправили в лабораторию вместе с пробой с туши с Анхольта.

Несмотря на несовпадение ДНК, многие факты указывают на то, что погибший кит — именно Тимми. На туше нашли тот же спутниковый трекер, а данные с устройства совпали с маршрутом движения кита. Кроме того, на теле были повреждения, зафиксированные у Тимми ранее.

Эксперты министерства окружающей среды проверили данные и подтвердили их достоверность. Однако Bild отмечает, что из-за возможных нарушений при хранении и транспортировке проб качество биоматериала могло ухудшиться.

История Тимми началась 23 марта, когда его нашли на мелководье у побережья Германии. Спасательная операция длилась несколько недель, в начале мая кита выпустили в Северное море, но через полторы недели у берегов Дании обнаружили тушу.

В апреле 2026 года спасение Тимми широко освещалось в немецких и датских СМИ, а его история стала символом борьбы за сохранение морских млекопитающих. Кроме того, в мае экологическая организация Greenpeace призвала усилить мониторинг миграционных путей горбатых китов в Северном море.