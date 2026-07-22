Всплыли сомнительные подробности из прошлого нового украинского премьера

Вслед за кадровыми перестановками в украинском правительстве внимание журналистов привлекла фигура нового главы кабинета министров. Назначенный 16 июля 48-летний Сергей Корецкий, до этого возглавлявший «Нафтогаз», стал объектом пристального изучения. Как выяснил Telegram-канал Shot, за плечами чиновника неоднозначный предпринимательский опыт, связанный с массовым банкротством фирм и проблемами с кредитными организациями.

Согласно данным расследования, в прошлом Корецкий был учредителем более 30 компаний, работавших в сферах нефтепродуктов, газа, торговли и недвижимости. Однако из этого числа 17 предприятий уже ликвидированы, а ещё семь внесены в реестр проблемных с признаками банкротства. Схема, по версии авторов материала, выглядит так: бизнесмен создавал фирмы, доводил их до финансового краха, а затем закрывал, выводя активы и уходя от обязательств перед кредиторами.

В результате таких действий новый премьер попал в так называемые «чёрные списки» как минимум двух украинских банков – Sense Bank и МТБ. Там его числят недобросовестным заёмщиком. Сам Корецкий пока не комментировал эти обвинения, однако его репутация в деловых кругах уже давно вызывала вопросы у экспертов.

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Параллельно с этим журналисты обратили внимание на резкий рост благосостояния семьи политика после 2022 года. По их данным, в период после начала СВО он приобрёл элитную недвижимость, а его супруга и дочь стали владелицами дорогостоящих активов. Общая стоимость подарков, которые он сделал жене за это время, оценивается примерно в три миллиона долларов.

Несмотря на скандальный фон, Верховная рада поддержала кандидатуру Корецкого. За него проголосовали 289 депутатов.