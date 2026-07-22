Сын экс-президента США Джо Байдена Хантер заявил, что американский сенатор Линдси Грэм* (внесен в список террористов и экстремистов в России) был частью так называемой «тайной мафии геев**» («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ). Отрывок подкаста с участием Байдена-младшего опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Грэм* скончался 11 июля 2026 года на 72-м году жизни. Сообщалось, что он умер из-за «кратковременной и внезапной болезни», связанной с сердечно-сосудистыми проблемами. Грэм* был одним из самых активных сторонников Украины в США, за несколько дней до смерти он побывал в Киеве и встретился с Владимиром Зеленским.

«Все ведь знают, что Линдси Грэм* - гей**, верно? <…> Просто об этом почему-то до сих пор не принято говорить открыто - например, на CNN», - заявил Хантер Байден.

По его мнению, неспособность открыто признать свою настоящую жизнь заставляет некоторых американских политиков компенсировать это через давление на окружающих. Байден-младший утверждает, что среди республиканцев существует целое сообщество политиков, скрывающих свою ориентацию.

«И все знают, что в Вашингтоне существует своего рода «тайная мафия» геев**, в основном среди республиканцев», - подчеркнул он.

Смерть Грэма* поставила под угрозу новые санкции против России

СМИ называли Грэма* «убеждённым холостяком». Сам сенатор говорил, что у него не было времени на знакомство с «подходящей девушкой».

* внесен в список террористов и экстремистов в России.

** «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ.