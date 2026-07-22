Дом Гитлера в Австрии переоборудовали в полицейский участок

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Дом в австрийском городе Браунау-ам-Инн, где родился бывший Канцлер Германского Рейха Адольф Гитлер, официально начал работать как полицейский участок. Об этом в среду, 22 июля, пишет Reuters.

Австрийские власти рассчитывают, что после переоборудования здание перестанет привлекать неонацистов. Ранее дом находился в частной собственности, а затем в нем размещалась благотворительная организация для людей с ограниченными возможностями. В 2017 году государство выкупило объект, а спустя два года объявило о планах открыть там полицейский участок.

До реконструкции о прошлом здания напоминал лишь установленный рядом камень из бывшего концлагеря Маутхаузен с антифашистской надписью. Теперь на фасаде появилась вывеска «Полиция».

По словам местных чиновников, туристы по-прежнему останавливаются у дома, чтобы сделать фотографии, однако число связанных с ним инцидентов в последние годы значительно сократилось, передает агентство.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее призвала Берлин отменить статус почетных граждан для Адольфа Гитлера и других людей, напрямую связанных с нацистской Германией.

Представители администрации итальянского города Саг-Джованни-Ротондо, расположенного на юге страны, лишили звания почетного гражданина лидера Национальной фашисткой партии Бенито Муссолини, который руководил Италией в период с 1922 по 1943 год.