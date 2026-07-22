Зеленскому дали совет по поводу конфликта

Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель прокомментировала решение Владимира Зеленского провести перестановки в правительстве и в руководстве армией.

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Одна объяснила, какое решение было бы настоящим успехом.

"Единственный настоящий успех в конфликте на Украине — его завершение", - написала она на своей странице в соцсети Х, добавив, что не видит серьезных обсуждений по поводу того, как этого добиться.

"Все, что я вижу — это бесконечную борьбу за то, кто будет управлять военным бюджетом", - констатировала экс-спикер Зеленского.

Напомним, что на прошлой неделе Владимир Зеленский решил в очередной раз сменить правительство, после чего Верховная рада отправила в отставку премьера Юлию Свириденко и весь кабмин, включая министра обороны Михаила Федорова. Это спровоцировало уличные митинги по всей стране в поддержку Федорова и за отставку главкома ВСУ Александра Сырского. Накануне стало известно, что Зеленский отправил Сырского в отставку и назначил вместо него генерал-майора Михаила Драпатого.