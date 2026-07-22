Зеленский высказался о дальнейшей судьбе Сырского и Гнатова
Решения о дальнейшей карьере бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского и снятого с должности начальника Генштаба Андрея Гнатова приняты.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.
«Вместе определили, как в дальнейшем Александр Сырский и Андрей Гнатов будут служить защите нашей страны», — написал украинский лидер.
В Госдуме высказались о судьбе Сырского
Вечером 22 июля Зеленский объявил, что новым главнокомандующим ВСУ станет Михаил Драпатый. Он подчеркнул, что также была определена новая конфигурация Генерального штаба ВСУ.