Зеленский высказался о дальнейшей судьбе Сырского и Гнатова

Решения о дальнейшей карьере бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского и снятого с должности начальника Генштаба Андрея Гнатова приняты.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

«Вместе определили, как в дальнейшем Александр Сырский и Андрей Гнатов будут служить защите нашей страны», — написал украинский лидер.

В Госдуме высказались о судьбе Сырского

Вечером 22 июля Зеленский объявил, что новым главнокомандующим ВСУ станет Михаил Драпатый. Он подчеркнул, что также была определена новая конфигурация Генерального штаба ВСУ.