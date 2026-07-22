Стало известно о якобы отказе России от уступок по Украине

Россия якобы рассматривает новые заявления американских властей как свидетельство того, что достигнутые в Анкоридже договоренности «рухнули». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

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Как отмечает издание, хотя США настаивают на том, что на саммите на Аляске в августе прошлого года не было достигнуто никакого соглашения о прекращении украинского конфликта, представители Кремля неоднократно заявляли о существовании пакета обязательств, в который входил призыв к Украине передать территории в восточной Донецкой области в обмен на передачу Россией части занятых территорий Сумской и Харьковской областей.

«Россия больше не желает возвращать Украине часть занятых территорий в рамках любой сделки по прекращению войны и планирует сохранить их в качестве буферных зон», — передает издание слова трех источников, пожелавших сохранить анонимность.

По их информации, президент России Владимир Путин якобы отказался от территориальных уступок, поскольку Россия рассматривает все более конфронтационные заявления США как свидетельство того, что неформальные договоренности, достигнутые на его саммите на Аляске с американским лидером Дональдом Трампом, рухнули.

Уточняется, что теперь Россия якобы намерена установить полный контроль над восточной частью ДНР и сохранить за собой районы Сумской и Харьковской областей, расположенные вблизи границы с Россией, в качестве буферных зон.

Ранее американский сенатор Дик Дурбин заявил, что администрация США отказалась передавать Украине военную помощь на 400 миллионов долларов. По его словам, решение о помощи будет принимать уже новый президент США.