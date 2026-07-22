Неожиданный перфоманс в Сенате Колумбии попал на видео

Антикоррупционный активист Луис Карлос Руа пришел в Сенат Колумбии в костюме белого слона. Видеозапись перфоманса опубликовало российское видеоагентство «Раптли».

На кадрах, размещенных изданием, среди одетых в костюмы политиков резко выделяется человек в одежде плюшевого слона. При этом костюм полный и лицо невозможно увидеть из-за надетой на голову маски с ушами и хоботом.

««Белый слон» — региональный фразеологизм для дорогостоящих проектов, оплачиваемых из госбюджета», — напомнили журналисты.

По данным Associated Press, антикоррупционный активист, известный под псевдонимом «Белый слон», был приведен к присяге в качестве сенатора. Луис Карлос Руа набрал более 120 000 голосов избирателей, после кампании в социальных сетях.

Ранее депутаты из числа маори сорвали заседание парламента в Новой Зеландии танцем хаку. Это произошло во время обсуждения законопроекта по пересмотру договора Вайтанги 1840 года, который, по словам авторов инициативы, должен уравнять права различных этносов страны.