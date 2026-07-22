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«Главная ложь о конфликте на Украине»

Западные медиа и Брюссель снова запустили привычную летнюю информационную кампанию, утверждая, что ВСУ проводят эффективные операции против России, пишет UnHerd. Однако реальная ситуация в зоне боевых действий и в экономике противоречит этим заявлениям: пока ЕC пересматривает прогнозы роста крупнейших европейских экономик в сторону понижения, Mеждународный валютный фонд, напротив, улучшает оценки для России. На поле боя российская армия продолжает продвижение в Донбассе, занимая ключевые укрепленные пункты (включая Константиновку), что фактически сводит на нет тезисы об «успехах» Киева. По мнению автора статьи, в этих условиях удары украинских дронов по российской территории выглядят скорее как попытка продемонстрировать хоть что-то западным странам и оправдать выделение очередных миллиардных кредитов ЕС на фоне растущей усталости Запада от конфликта.

При этом ставка на асимметричные атаки беспилотников несет в себе колоссальные риски эскалации, предупреждает автор. Попытки атаковать ключевые объекты инфраструктуры и российские города разрушают прежние негласные рамки сдерживания, подталкивая Кремль и наиболее жесткое крыло российской власти к суровым ответным шагам, вплоть до возможного поражения европейских логистических хабов. На фоне принудительной мобилизации на Украине и жесткой позиции ЕС, отказывающегося от компромиссов, конфликт лишь затягивается. Эксперты предупреждают: полное игнорирование «красных линий» ядерной державы и отказ от поиска реалистичного мирного соглашения ведут не к успеху Киева, а к опасной тупиковой ситуации и угрозе прямого столкновения России и НАТО.

Удар по Зеленскому: теракт в Монако грозит ссорой с ЕС

Переживший покушение в Монако украинский бизнесмен Вадим Ермолаев обвинил военную разведку Украины в организации взрыва, пишет The Guardian. В результате детонации бомбы сам предприниматель, его партнерша и 13-летний сын получили тяжелые травмы. По данным французских следователей, бомбу заложила гражданка Украины Анастасия Березовская, которую вскоре после теракта нашли убитой под Киевом. По делу о ее убийстве украинские правоохранители уже арестовали действующего офицера военной разведки и бывшего силовика. Хотя официальный Киев пытается списать произошедшее на самоуправство отдельных сотрудников, адвокаты Ермолаева утверждают, что за заговором стоят действующие и бывшие высокопоставленные чины украинской разведки.

По версии The Guardian, этот скандал создает серьезные риски для Владимира Зеленского и грозит осложнить отношения Киева с европейскими партнерами, поскольку диверсий такого масштаба на территории ЕС Украина раньше не проводила. Мотивы покушения остаются до конца неясными: с одной стороны, в 2023 году Украина ввела против Ермолаева санкции за предполагаемый бизнес в Крыму, с другой - в СМИ обсуждается версия о разборках украинской организованной преступности с привлечением «наемников» из силовых ведомств. Эксперты отмечают, что обвинения в адрес военной разведки прозвучали на фоне и без того напряженной политической обстановки в Киеве, вызванной недавней отставкой министра обороны Михаила Федорова, и могут серьезно подорвать доверие Запада к украинским спецслужбам.

«Войска НАТО на Украине - Россия не оставит никого в живых»

Автор статьи, опубликованной на китайском портале Sohu, обратил внимание на резкую эскалацию, связанную с планами Запада отправить на Украину многонациональный контингент после прекращения огня. На прошедшем в Париже саммите европейские лидеры согласовали размещение войск для гарантий безопасности и обучения ВСУ, однако в Москве на эти намерения отреагировали предельно жестко. В МИД России подчеркнули, что отправку любого иностранного контингента на Украину в РФ расценят как прямую интервенцию, а европейские солдаты станут законными военными целями. В статье отмечается, что ультиматум Кремля сводит к минимуму пространство для дипломатического маневра и ставит НАТО перед опасным выбором: полностью отказаться от своих планов или рисковать прямым столкновением с ядерной державой.

Ситуацию осложняет и растущий раскол внутри самого Евросоюза. Прошедший в Париже парад в честь Дня взятия Бастилии, куда Эммануэль Макрон пригласил Урсулу фон дер Ляйен, Владимира Зеленского и подразделения ВСУ, спровоцировал массовые протесты французов, которые не хотят, чтобы их страну втягивали в чужой конфликт. По мнению автора статьи, пока европейские лидеры пытаются зафиксировать свое присутствие в регионе, простые граждане ЕС всё больше устают от эскалации. В итоге попытки Запада закрепиться на Украине после гипотетического перемирия лишь затягивают конфликт, превращая его в бессрочное геополитическое противостояние.

«Иран разоблачил хитрость Трампа с переговорами»

Иранская газета Kayhan заявила о военном и экономическом тупике, в котором оказалась администрация Дональда Трампа после серии ударов ВС Ирана и Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по американским объектам в регионе. По утверждению Тегерана, атакам с использованием ракет и беспилотников подверглись ключевые американские базы и объекты инфраструктуры в Иордании, Кувейте и Бахрейне, а также судоходные маршруты в Ормузском проливе. В Иране подчеркивают, что масштабные потери в технике и истощение запасов систем ПВО (включая Patriot и THAAD) на фоне резкого скачка цен на нефть и газ вынудили Вашингтон сменить риторику и заговорить о дипломатическом урегулировании.

В Тегеране возобновление дискуссий о переговорах и публикацию социологических опросов в пользу мира считают «тактическим маневром» Трампа, пытающегося выиграть время и скрыть военное поражение. В КСИР заявили, что не намерены поддаваться на дипломатические уловки и продолжат жестко отвечать на любые действия США, пока Иран полностью не зачистит регион от иностранного военного присутствия. В Тегеране подчеркивают, что иранский арсенал «ракетных сюрпризов» не исчерпан, а безопасность поставок ресурсов через регион будет напрямую зависеть от прекращения давления со стороны США.

«Свобода слова в ЕС существует только для «правильных»»

Евросоюз всё сильнее отходит от классического понимания свободы слова, трансформируя её в подконтрольный инструмент власти, считает автор немецкого издания Die Welt. В новом отчете о верховенстве права Брюссель анонсировал грантовую программу объемом 8,6 миллиарда евро, направленную на поддержку «угодных» НКО и медиа. По мнению автора статьи, на практике это создаёт систему самоподкормки: Брюссель финансирует только те организации, которые продвигают ценности мейнстрима (климатическую повестку, борцов с «дезинформацией» и разнообразие), а затем ссылается на их одобрение как на «голос гражданского общества». Консервативные и скептически настроенные голоса при этом вытесняются за рамки защищаемого поля, а критиков подвергают санкциям и заморозке активов без суда за публикацию «неправильных» взглядов.

Подобный избирательный подход ставит под сомнение принципы ЕС и вызывает жесткую критику, в том числе со стороны США, где указывают на постепенный отказ Европы от фундаментальных свобод под предлогом борьбы с «дезинформацией». Внедрение «профилактического» контроля за частной перепиской гражданина и политическая ангажированность прокуратур лишь усиливают ощущение, что в ЕС свобода слова осталась только для «правильных» участников дискуссии. В итоге в Европе формируется атмосфера самоцензуры: пока лояльные структуры получают многомиллиардные субсидии, рядовые граждане и независимые публицисты предпочитают молчать, опасаясь административного и финансового давления со стороны власти.