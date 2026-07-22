Сенатор Дурбин: США не выделят Украине помощь в размере 400 миллионов долларов

Текущая администрация США не станет выделять 400 миллионов долларов военной помощи Украине.

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Об этом заявил американский сенатор Ричард Дурбин.

— А вы знаете, что нынешняя администрация уведомила нас о недоступности этих средств? План платежей говорит нам, чтобы мы были готовы расходовать их в 29-м финансовом году. Это решение будет принимать новый президент, кто бы им ни стал, — заявил чиновник во время слушаний на Капитолийском холме.

9 июля Бундестаг выступил против предложения партии «Зеленых» усилить военную поддержку Украины, в том числе за счет поставок ракет Taurus и Patriot.

НАТО обязалось в 2026 году выделить Украине 70 миллиардов евро на военную технику, помощь и обучение. При этом лидеры стран — членов альянса не включили в финальную декларацию упоминание о перспективах вступления Украины в организацию.

Недавно в СМИ появилась информация о том, что Великобритания, Германия, Франция и Нидерланды совместно с Украиной планируют запустить проект по разработке ракет дальнего радиуса действия для снижения зависимости от американского оружия.