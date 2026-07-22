Европейский союз (ЕС) должен прекратить попытки саботировать дипломатическое урегулирование конфликта на Украине, начав диалог с Россией.

Об этом в своем аккаунте в социальной сети X написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Теперь, когда война должна закончиться, настало время вернуть нормальных дипломатов и возродить дипломатию», — отметил он.

По словам профессора, к власти в странах — членах ЕС после февраля 2022 года пришли радикальные русофобы, неспособные проводить грамотную политику. Дизен счел необходимым исправить ситуацию.

Евросоюз исчерпал идеи для новых санкций против России

20 июля финский политик Армандо Мема также призвал ЕС к возобновлению диалога с Россией. Эксперт предупредил, что если Брюссель не начнет контактировать с Москвой сейчас, позже это станет в принципе невозможно. В связи с этим региональному содружеству следует поспешить с выбором переговорщика. Кроме того, Мема обратил внимание, что диалог вести не получится, пока произведенное на Западе оружие применяется для ударов по гражданскому населению в России.