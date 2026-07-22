Конец Анкориджа: Россия заберет Донбасс и буферные зоны

Россия считает прежние договоренности по итогам саммита в Анкоридже несостоявшимися и поэтому теперь будет разыгрывать свой сценарий.

Как сообщает агентство и отказывается возвращать Украине занятые территории в рамках возможного прекращения огня, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

«Рассматривает все более конфронтационные заявления со стороны США как доказательство того, что неформальные договоренности, достигнутые на саммите на Аляске с Трампом, развалились», — говорится в сообщении агентства о позиции Москвы со ссылкой на источники.

Bloomberg отмечает, что ранее Владимир Путин якобы был готов пойти на некоторый обмен земель (подчеркнем, что Кремль этого не подтверждал, - Ред.) и вернуть под контроль Киева районы Харьковской и Сумской областей, однако теперь ситуация кардинально изменилась. Как утверждают источники, Россия теперь вернется к переговорам только после полного освобождения ДНР. Кроме этого, Россия создаст буферные зоны и ни о каком обмене земель речь уже идти не будет.

В Госдуме раскрыли, почему США не смогли выполнить договоренности Анкориджа

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил о жесткой позиции Москвы по поводу размещения западных контингентов на Украине в рамках мирного соглашения. Представитель Кремля подчеркнул, что это является «абсолютно неприемлемым» для России. Ранее президент России Владимир Путин также предупреждал, что любые иностранные войска на Украине после достижения мира не имеют смысла и станут законными целями для поражения.