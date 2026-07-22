«Сидит и жалуется»: в Канаде обиделись на слова Трампа

Канада постоянно приходит на помощь США, и президенту Дональду Трампу стоит поступить также, а не жаловаться на дым от горящих канадских лесов. Такое мнение высказал премьер Онтарио Даг Форд, слова которого приводит видеоагентство «Раптли».

Трамп пригрозил Канаде увеличением таможенных пошлин из-за ситуации с лесными пожарами, дым от которых накрыл американские города, в том числе Вашингтон и Нью-Йорк. По мнению американского лидера, был «нанесен серьезный ущерб», так как в Канаде «не следят за своими лесами надлежащим образом».

Премьер Онтарио Даг Форд напомнил, что Канада направила на помощь своих специалистов, когда два американских штата оказались под ударом урагана «Хелен». Также были направлены два самолета для тушения пожаров в Калифорнии.

«Стоит напомнить президенту Трампу, что прямо сейчас в США горит 1,58 млн гектаров. И если бы у нас были ресурсы, мы бы отправили их нашим ближайшим друзьям и союзникам. Поэтому, вместо того, чтобы критиковать Канаду, властям США стоит помнить, что им вновь может понадобиться помощь», - заметил премьер-министр Онтарио.

Он подчеркнул, что слова о пошлинах в отношении Канады, которая оказалась в сложной ситуации, «сводят его с ума».

«У США огромное количество техники, а [Трамп] сидит и жалуется. Почему бы не прислать нам пожарные самолеты», - заявил Даг Форд.

Трамп накажет Канаду за «дискриминацию»

Президент США Дональд Трамп ранее заявил о необходимости присоединения Канады. Он отмечал, что американцы «платят сотни миллиардов долларов за субсидирование Канады» и без этих денег она перестанет существовать как жизнеспособная страна. Глава Белого дома также объявил о введении пошлин в размере 25% на товары из Канады и Мексики. Трамп отметил, что урегулировать ситуацию Оттава может, став 51-м штатом США.