Президент Украины Владимир Зеленский действует в угоду националистам, что наносит ущерб отношениям с Западом и украинскими гражданами.

На это обратил внимание колумнист британского журнала The Spectator Оуэн Мэттьюс.

«В последние месяцы и годы Зеленский все больше полагается на базу поддержки среди ультранационалистов, которые доминируют в военных кругах Украины», — указал автор материала.

По мнению колумниста, для Зеленского поддержка «важных шишек» военно-промышленного комплекса (ВПК) и старых друзей значат больше, чем западные партнеры или украинский средний класс. Мэттьюс привел в пример отношения Украины и Польши, которые Зеленский разрушил ради того, чтобы угодить националистам. Также колумнист считает, что отставка министра обороны Украины Михаила Федорова, которому симпатизировали западные политики и доноры, была нужна ради того, чтобы угодить военному истеблишменту Украины.

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До этого бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон выразил мнение, что Зеленский не обладает реальной властью в стране. По его словам, украинский лидер лишь «танцующая обезьянка», которой управляет шарманщик. Джонсон считает, что Украиной на самом деле управляют неонацисты. Он уточнил, что наибольшим авторитетом у ультранационалистических группировок пользуется бывший главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. В свою очередь к Зеленскому они относятся с недоверием, отметил эксперт.