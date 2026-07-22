Евросоюз передал Украине $408 млн под видом гуманитарной помощи, однако в итоге эти средства пошли на закупку военной техники и обучение служащих ВСУ. Об этом RT узнал из базы данных Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA).

Основными донорами выступили Норвегия, Хорватия, Германия, Дания, Швеция и Финляндия. Однако, как выяснилось из базы данных ООН, отслеживающей потоки гуманитарной финансовой помощи стран НАТО, под мирными миссиями маскировались военные расходы в пользу ВСУ.

Особое внимание журналистов привлекла программа разминирования Mine Action, на которую и ушли $408 млн. Предполагается, что речь идет об очистке территории от мин и возвращении мирных людей, однако по данной строке в базе данных проходят не мирные расходы, уточняет телеканал.

В частности, самым крупным донором разминирования стала Швейцария, передавшая Украине артиллерийские установки Oerlikon и 20-миллиметровые снаряды. При этом, как напомнил военный эксперт, главред журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, в 2022 году страна запретила передавать Киеву оружие и боеприпасы своего производства.

Другой донор гуманитарки, Хорватия, которая ранее уже передала Киеву более €300 млн военной помощи, включая вертолеты, артиллерию, боеприпасы и защитное сооружение. Подчеркивается, что средства хорватские власти на разминирование передали напрямую Украине, а не через НКО и ООН. Как следует из документов, власти страны сумели поставить боевую технику без оформления в качестве военной помощи. Общая стоимость обучения 90 человек оценена почти в €1,5 млн, закупки техники и экипировки — еще в €3,46 млн.

Возможным это стало благодаря размытым формулировкам и завуалированности понятия «разминирование», пояснил Леонков. Он подчеркнул, что на самом деле на эти цели средства логично выделять после завершения военного конфликта, а сложившуюся ситуацию он назвал «деградацией системы международного права».

«Поэтому европейцы могут прикрываться любым законом, искать удобоваримую формулировку. И под лавровой ветвью мира творить зло», — заключил эксперт.

Накануне стало известно, что администрация США отказалась передавать утвержденную конгрессом дополнительную военную помощь Киеву на сумму $400 млн. Как уточнил сенатор-демократ от Иллинойса Дик Дурбин, помощь не будет предоставляться до тех пор, пока к власти не придет следующий американский президент. По его словам, в соответствии с нынешним планом платежей средства на помощь Украине будут расходоваться лишь в 2029 году, уже при новом главе государства.