Немецкое издание Spiegel выпустило аналитический материал за авторством Кристиана Эша, в котором подробно разбираются причины народных протестов на Украине и требования отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на фоне конфликта с министром обороны Михаилом Федоровым.

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«Противники называют его "палачом": тысячи демонстрантов в Киеве требуют отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского», — констатирует издание, описывая массовое недовольство на улицах украинской столицы.

Издание отмечает, что сам военачальник «сделал немало, чтобы заслужить такую непопулярность», произведя впечатление человека скованного и с трудом говорящего по-украински из-за своего российского происхождения.

«Для Украины он — и благословение, и проклятие одновременно», — заявляет депутат Марьяна Безуглая, чьи слова приводит автор материала.

Spiegel поясняет эту мысль тем, что профессионализм генерала сочетается с его безжалостным стилем.

В качестве главного вывода немецкое издание указывает на глубокий структурный раскол между старой военкой и реформаторами. Автор пишет, что Сырского и других украинских генералов старой формации украинцы считают "советскими стариками, которые хотят погубить всех в штурмовых атаках".

Сырский выступил с первым заявлением после отставки с поста главкома ВСУ

Накануне стало известно, что Зеленский отправил в отставку Сырского, назначив новым главнокомандующим генерал-майора Михаила Драпатого. В своем прощальном обращении, Сырский заявил, что передает преемнику «армию в состоянии наступления». Однако эксперты скептически отнеслись к этим заявлениям, указывая на истощение сил и отсутствие реального продвижения. В свою очередь посол Украины в Великобритании и бывший главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что Драпатому будет «очень тяжело, значительно тяжелее, чем он себе представляет».