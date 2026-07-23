Дипломат предложил отправлять в ВСУ освобожденных британских преступников

Британский дипломат Иан Прауд в соцсети Х в шутку предложил отправлять в Вооруженные силы Украины (ВСУ) преступников, которых планируют освободить из перегруженных тюрем страны.

"Может быть, если в Великобритании не хватает мест за решеткой, мы могли бы отправлять заключенных на Украину?" — написал Прауд.

Дипломат обратил внимание, что ВСУ "нужны люди", а Лондон таким образом сможет сэкономить деньги. 22 июля британский таблоид Daily Star сообщил о планах британских властей досрочно освободить почти 2,5 тысячи преступников из-за переполненности тюрем. Ожидается, что заключенные выйдут на свободу в сентябре при условии отбытия половины срока, а не двух третей, как прежде. Кроме того, у них не должно быть каких-либо серьезных нарушений за время нахождения за решеткой.

При этом, как отметили в Daily Star, новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем ищет способ не выпускать из тюрем насильников и людей, совершивших преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних. В британском минюсте уже заявили, что преступники, которых суд признал наиболее опасными, автоматически исключаются из программы досрочного освобождения.