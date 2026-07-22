Во Франции из-за жары зафиксировали 5,7 тыс. избыточных смертей

Повышенная смертность из-за сильной жары в конце июня была зафиксирована во Франции, где власти отчитались о превышении на 5,7 тыс. летальных случаев по сравнению с прогнозами. Об этом сообщается в отчете государственного мониторингового агентства Sante Publique France.

"В период с 17 июня по 2 июля 2026 года, когда практически все население подвергалось воздействию очень сильной жары, <...> в регионах и департаментах, где были зафиксированы рекордные температуры, наблюдался рост смертности от всех причин на 5 764 случая (+36%)", - говорится в заявлении надзорного органа.

Общее количество смертей за этот период по всей стране составило 21,6 тыс. При этом избыточная смертность, по сравнению с прогнозами, наблюдалась во всех возрастных группах от 15 лет и старше. Сильнее всего был превышен прогноз в группе от 45 до 64 лет (2 747 смертей, на 55,4%), тогда как самая высокая смертность наблюдалась среди пожилых людей старше 75 лет - почти 14,9 тыс. случаев, на 33,3% выше прогнозов. По регионам же наибольшее расхождение наблюдалось в столичном Иль-де-Франс, где зафиксировано 2 тыс. избыточных смертей, что на 81,2% больше, чем ожидалось.

Аномально жаркая погода наблюдалась во Франции с 17 по 28 июня. В связи с этим была приостановлена работа или изменено расписание почти 10 тыс. учебных заведений, ограничено движение железнодорожного транспорта. Газета Ouest-France сообщила, что 24 и 25 июня стали самыми жаркими днями в истории метеонаблюдений в стране. Средняя температура по всей республике в эти дни составила 30 градусов. Более чем в 50 департаментах, согласно данным национальной метеослужбы, был достигнут показатель 40 градусов, при этом в один из дней наивысший уровень погодной опасности был объявлен в 72 из 96 департаментов.