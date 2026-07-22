Медведчук заявил, что Европа уже решила отобрать власть у Зеленского
Европа уже приняла решение по поводу Владимира Зеленского, власть у него отберут. Такое мнение выразил глава движения "Другая Украина", бывший лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.
По его словам, западные хозяева целенаправленно отбирают у Зеленского власть.
Говоря о конфликте Зеленского и Федорова и протестах из-за отставки последнего, Медведчук отметил, что "если кого-то выводят на майдан, <...> значит, решение уже принято и оно принято не в Киеве".
"Что бы там ни пытались говорить граждане Украины, им закроют рот и дадут слово политическим зомби под видом гласа народа. Нынешней молодежи, которую сгоняют на майданы по всей Украине, нет никакого дела до Федорова, [экс-главкома ВСУ Александра] Сырского и Зеленского; они поют, как всегда, с чужого голоса", - объяснил он.
Медведчук: Зеленский стал неудобен всем
Политик добавил, что сегодняшний "майдан" стоит за то, чтобы украинские солдаты получали меньше денег, а Федоров на свои эксперименты - больше.
"Кроме того, он выступает за то, чтобы Зеленский не мог назначать командование ВСУ, что логично: ведь не нелегитимный финансирует украинскую армию, значит, не ему принимать решения по ее кадрам. Поэтому Зеленскому с Федоровым ни о чем договориться не выйдет. Власть у него отберут, вопрос только в том, насколько быстро это произойдет. Это решение в Европе уже принято, и отменять его никто не будет", - заключил он.