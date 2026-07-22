Европа уже приняла решение по поводу Владимира Зеленского, власть у него отберут. Такое мнение выразил глава движения "Другая Украина", бывший лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

По его словам, западные хозяева целенаправленно отбирают у Зеленского власть.

"И власть эта будет отобрана, как бы Зеленский ни сопротивлялся, какие бы должности и золотые горы [бывшему министру обороны Михаилу] Федорову ни предлагал", - написал политик в статье, размещенной на сайте движения.

Говоря о конфликте Зеленского и Федорова и протестах из-за отставки последнего, Медведчук отметил, что "если кого-то выводят на майдан, <...> значит, решение уже принято и оно принято не в Киеве".

"Что бы там ни пытались говорить граждане Украины, им закроют рот и дадут слово политическим зомби под видом гласа народа. Нынешней молодежи, которую сгоняют на майданы по всей Украине, нет никакого дела до Федорова, [экс-главкома ВСУ Александра] Сырского и Зеленского; они поют, как всегда, с чужого голоса", - объяснил он.

Медведчук: Зеленский стал неудобен всем

Политик добавил, что сегодняшний "майдан" стоит за то, чтобы украинские солдаты получали меньше денег, а Федоров на свои эксперименты - больше.