Атаки на «Голубой поток»: о чем втайне говорят Москва и Анкара

Турция и Россия ведут закрытый диалог, касающийся атак на инфраструктуру газопровода «Голубой поток». Об этом сообщил источник РИА Новости в турецком правительстве.

По словам собеседника РИА Новости, контакты Москвы и Анкары ведутся «по необходимым каналам связи в закрытом режиме». Деталей источник агентства не привел.

Ранее Россия призвала Турцию направить жесткий сигнал Украине. Поводом стала недавняя атака беспилотников на компрессорную станцию «Краснодарская», которая обеспечивает работу «Голубого потока». В Москве подчеркивали, что это не первая попытка ВСУ нанести удар по критически важным маршрутам экспорта топлива.

В Турции заявили о риске остаться без газа из-за атак ВСУ

Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, Москва надеется, что Анкара объяснит Киеву, почему такие атаки недопустимы. Турецкий экономист Озлем Текиндор предупреждал, что из-за ударов по инфраструктуре «Голубого потока» Турция может остаться без газа зимой.