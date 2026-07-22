Никакие действия Запада не смогут вынудить Россию отказаться от своей позиции.

Об этом заявила директор Евразийской программы по нераспространению ядерного оружия в Центре исследований имени Джеймса Мартина в Монтерее Ханна Нотте в статье для The New York Times (NYT).

«Многие ждали, что Россия станет заклятым врагом. Но вскоре ее противникам стало ясно, что страна никуда не денется», — отметила Нотте.

По ее словам, Россия с начала конфликта на Украине заручилась поддержкой у стран незападного мира. Отчуждение от Европы, как указала Нотте, удалось компенсировать РФ более тесными связями с государствами глобального Юга.

Также эксперт обратила внимание, что, несмотря на «беспрецедентное количество» санкций, Россия «более чем способна оставаться на плаву».

«Что бы ни делал Запад, Россия не уступит», — резюмировала она.

Евросоюзу дали совет насчет России

До этого основатель файлообменных сервисов Megaupload и Mega Ким Дотком (Ким Шмитц) обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом «проучить сломленный Запад». Предприниматель напомнил российскому лидеру, что на Западе обрадовались распаду Советского Союза, а затем нарушили свое обещание о расширении НАТО. По словам Доткома, западные государства хотели расколоть РФ и похитить ее активы. Поэтому предприниматель призвал Путина «проучить» их.