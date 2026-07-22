Китайский военный эксперт Сун Чжунпин заявил, что Япония пытается вовлечь страны НАТО в дела Азиатско-Тихоокеанского региона, чтобы навредить Пекину. Об этом он рассказал «Аргументам и фактам».

По мнению аналитика, Токио осознает, что эффективность одного лишь союза с США ограничена, поэтому стремится привлечь дополнительные силы альянса. Комментируя критику от японских властей из-за маневров кораблей России и Китая в районе атолла Окинотори, специалист отметил, что Токио сознательно связывает безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе с европейской повесткой.

Сун Чжунпин обратил внимание на правовой статус атолла. Согласно Конвенции ООН по морскому праву, этот объект считается рифом, а не островом, поэтому он не может входить в исключительную экономическую зону Токио.

Эксперт подчеркнул, что проход российских и китайских судов в этих водах полностью соответствует международным нормам и не имеет никакого отношения к Японии.

Ранее в Минобороны Японии заявили, что Россия и Китай провели учения со стрельбами в японской исключительной экономической зоне. Министр обороны Синдзиро Коидзуми рассказал об этом, выступая на авиасалоне в британском Фарнборо. Японские власти сообщали, что китайский эсминец с управляемыми ракетами отработал маневры со стрельбой из пулемета примерно в 180 километрах к юго-западу от Окинотори.

В Токио отметили, что это первый случай учений Китая со стрельбой в пределах японской исключительной экономической зоны. Правительство Японии выразило протест Пекину.