«Политический хаос»: в ЕС прокомментировали назначение Драпатого главкомом ВСУ

Директор венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети X заявил, что назначение Владимиром Зеленским нового главнокомандующего Вооружённых сил Украины Михаила Драпатого вместо Александра Сырского свидетельствует о политическом хаосе на Украине.

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По его мнению, эта перестановка вряд ли что-то изменит, однако он предупредил, что сторонники продолжения войны продолжают набирать силу.

Российские силовики заполучили контакты нового главкома ВСУ

Напомним, что накануне Зеленский объявил об отставке Сырского и назначении Драпатого.

Ранее сообщалось, что новый главком ВСУ Драпатый объявлен в розыск в РФ.