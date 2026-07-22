"Политический хаос": в ЕС прокомментировали назначение Драпатого главкомом ВСУ
Директор венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети X заявил, что назначение Владимиром Зеленским нового главнокомандующего Вооружённых сил Украины Михаила Драпатого вместо Александра Сырского свидетельствует о политическом хаосе на Украине.
По его мнению, эта перестановка вряд ли что-то изменит, однако он предупредил, что сторонники продолжения войны продолжают набирать силу.
Российские силовики заполучили контакты нового главкома ВСУ
Напомним, что накануне Зеленский объявил об отставке Сырского и назначении Драпатого.
Ранее сообщалось, что новый главком ВСУ Драпатый объявлен в розыск в РФ.