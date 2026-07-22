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Новый главком ВСУ объявлен в розыск в России

Назначенный Владимиром Зеленским новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый объявлен в розыск в РФ. Эта информация размещена в базе МВД РФ, пишет РИА Новости.

"Драпатый Михаил Васильевич... Основание для розыска: Разыскивается по статье УК", - говорится в базе ведомства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский решил сменить Михаила Федорова на посту главы минобороны Украины. На этом фоне в Киеве и других городах начались митинги в поддержку экс-министра, а также акции против главкома ВСУ Александра Сырского.

Весь мир уже понял, что такое "переговоры по-западному", заявила Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что весь мир уже понял, что такое "переговоры по-западному". Таким образом дипломат прокомментировала обвинения госсекретаря США Марко Рубио в адрес Ирана, сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию Захаровой в Telegram-канале.

"Просто весь мир уже понял, что такое "переговоры по-западному": сначала обвинять партнеров в якобы нежелании вести переговоры и выполнять договоренности, а потом признаться, что это все нужно было для подготовки к войне", - написала дипломат.

Официальный представитель МИД РФ также напомнила о заявлениях Запада относительно Минских соглашений.

Дмитриев прокомментировал материал FT об антироссийских санкциях ЕС

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что британские СМИ хотят, чтобы ЕС "продолжал стрелять себе в ногу". Таким образом глава РФПИ прокомментировал публикацию газеты Financial Times об антироссийских санкциях, пишет РИА Новости со ссылкой на публикацию Дмитриева в соцсети X.

"Санкции против России уже обошлись ЕС в 3 триллиона евро. Британские СМИ хотят, чтобы ЕС продолжал стрелять себе в ногу даже тогда, когда ног не останется", - написал глава РФПИ.

"Армия отсутствует": в США выступили с предупреждением о войне с Россией

Полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор

заявил, что Европа не может противостоять России в военном плане, несмотря на агрессивные заявления. По его словам, у ЕС отсутствует армия, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Myśl Polska.

"Чем больше я изучаю ситуацию, тем больше понимаю, что прогресс (в наращивании военного потенциала. — Прим. ред.) был довольно медленным. ЕС не способен противостоять России. У Западной Европы отсутствует армия", — сказал эксперт.

Как отмечает Макгрегор, европейцам следует начать видеть друг друга такими, какие они есть на самом деле, а не такими, какими они себя считают.

Зеленский готов и далее устранять политических конкурентов, считает Азаров

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что от президента Украины Владимира Зеленского, предположительно, причастного к покушению в Монако на бизнесмена Вадима Ермолаева, можно ожидать более жестких мер по устранению политических конкурентов. Таким образом политолог ответил на соответствующий вопрос журналиста, пишет РИА Новости.

"Конечно, можно. Ну вот, уже живой пример. Еще выборы не начались, еще пока неизвестно, когда они будут, а уже в Монако (покушение на Ермолаева - ред.). Это даже тебе не в Житомире. Это же Монако - самая привилегированная страна в Европе. Там камеры стоят на каждых пяти метрах. Система безопасности – главный критерий этой маленькой страны", - сказал Азаров.

Как отмечает политолог, готовность Владимира Зеленского устранять политических конкурентов вызвана страхом. По его словам, проиграть выборы для главы Украины – это значит подвергнуть себя смертельной опасности.