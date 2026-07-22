Рубио обвинил Иран в несерьезном отношении к переговорам с США

Госсекретарь США Марко Рубио на встрече министров иностранных дел АСЕАН обвинил Иран в отсутствии серьёзного настроя на переговоры с Вашингтоном.

По его словам, если Тегеран будет настроен конструктивно, США тоже готовы к диалогу; в противном случае Америка предпримет все необходимые шаги для защиты своих интересов и интересов своих союзников.

Рубио заявил, что соглашение по гарантиям безопасности для Украины достигнуто. Он резко высказался о роли Европы в этом вопросе

Напомним, что 18 июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении конфликта, однако с 8 июля американские военные нанесли серию ударов по Ирану, на что Тегеран ответил ударами по базам США в регионе, обвинив Вашингтон в срыве соглашения.

Ранее СМИ сообщили о количестве раненых американских военных в Иране.