В США заявили о тяжелых последствиях внутриполитических распрей на Украине

Увольнения Михаила Федорова с поста главы Минобороны и Александра Сырского с должности главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) показывают, как сильно обострились внутриполитические распри в стране. Такие сведения приводит газета The New York Times (NYT).

В материале сообщается, что ключевыми темами для внутреннего конфликта стали «беспилотники, коррупция, различия между поколениями». Это привело к тому, что люди вышли на улицы массово протестовать, их моральный дух оказался подорван. Также среди последствий — потрясения в рядах ВСУ в критически важный момент, отмечает издание.

"Страна": отставка Сырского может привести к потере контроля Зеленского над ВСУ

В июле министр обороны Украины Михаил Федоров был отправлен в отставку. Сообщалось, что одной из причин его увольнения являлись постоянные конфликты с главкомом ВСУ. На фоне этого по всей стране начались массовые уличные протесты. Митингующие требовали отставки Сырского и возвращения Федорова на должность.