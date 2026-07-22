Мерц отреагировал на информацию о встрече представителей России и ФРГ

Мерц не знает о встрече представителей России и ФРГ в Баку
Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил в ходе пресс-конференции, что не располагает информацией о проведении встречи представителей РФ и ФРГ в столице Азербайджана, передает РИА Новости.
«Мне ничего не известно о такой встрече», — сказал политик в ответ на соответствующий вопрос.
При этом Мерц в очередной раз сообщил о готовности Европы к переговорам с Россией по Украине, но поспешил возложить ответственность за отсутствие переговорного процесса на Москву.
Мерц обратился с посланием к России
Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о проведении встречи российских и немецких представителей в Баку. По словам политика, он не был в курсе и узнал об этом из газеты The Times, после чего запросил информацию у Госпогранслужбы.
18 июля глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Европа должна активно содействовать переговорам по Украине наравне с США.
Ранее Макрон рассказал о планах Европы в отношении России и Украины.