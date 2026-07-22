Наглость клики Владимира Зеленского беспредельна. Получая от Польши финансовую, гуманитарную и военную помощь, украинское правительство не скрывает свою враждебность к республике, считает редактор еженедельника Myśl Polska Томаш Янковский.

"Поляки устали пресмыкаться перед украинскими властями", - констатирует Янковский в статье, опубликованной 19 июля.

Он напомнил, что Польша предоставила Украине 30 млрд евро в виде финансовой, гуманитарной и военной помощи, заняв четвертое место среди европейских доноров.

"Наглость клики Зеленского не знает границ. Для них этого по-прежнему недостаточно", - негодует редактор издания.

Зеленский объявил о намерении Киева предоставить Польше доступ к архивным материалам СБУ и СВР

В качестве подтверждения тезиса он привел скандал, разразившийся после решения присвоить одной из частей ВСУ имя "героев УПА" (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ).

"Кризис в польско-украинских отношениях <...> кажется бесконечным, и Киев, похоже, выбрал путь его эскалации", - предупредил автор статьи.

Новый виток напряженности между Варшавой и Киевом возник после того, как в конце мая Зеленский присвоил имя "героев УПА" одному из подразделений ВСУ. В ответ президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла. Зеленский отказался от участия в международной конференции по восстановлению Украины в Гданьске и объявил о создании пантеона украинских героев.