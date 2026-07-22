Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в социальной сети X призвал Европейский союз прекратить саботировать дипломатическое урегулирование украинского конфликта и начать диалог с Россией.

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Он отметил, что сейчас, когда конфликт должен завершиться, настало время вернуть к работе профессиональных дипломатов и возродить дипломатию.

В США заявили о неготовности Европы противостоять России

По мнению Диесена, радикальные русофобы, пришедшие к власти в ЕС после начала специальной военной операции, неспособны проводить взвешенную политику, и эту ситуацию необходимо исправить.

Ранее сообщалось, что в США заявили о неготовности Европы противостоять России.