На Западе призвали к возобновлению диалога с Россией
Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в социальной сети X призвал Европейский союз прекратить саботировать дипломатическое урегулирование украинского конфликта и начать диалог с Россией.
Он отметил, что сейчас, когда конфликт должен завершиться, настало время вернуть к работе профессиональных дипломатов и возродить дипломатию.
В США заявили о неготовности Европы противостоять России
По мнению Диесена, радикальные русофобы, пришедшие к власти в ЕС после начала специальной военной операции, неспособны проводить взвешенную политику, и эту ситуацию необходимо исправить.
Ранее сообщалось, что в США заявили о неготовности Европы противостоять России.