В США заявили о неготовности Европы противостоять России
Отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор в интервью изданию Myśl Polska заявил, что Европа не способна противостоять России в военном отношении, несмотря на агрессивную риторику.
По его словам, прогресс в наращивании военного потенциала ЕС остаётся медленным, а у Западной Европы фактически отсутствует армия. Эксперт призвал европейцев видеть себя такими, какие они есть, а не какими себя считают.
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Он также отметил, что всё больше жителей Европы осознают это, однако у них пока нет сил сменить нынешние правительства.
Ранее сообщалось, что план по вооружению бундесвера ударными БПЛА невозможно осуществить.