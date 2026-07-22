В Раде рассказали о новой должности для экс-министра обороны Федорова

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своём Telegram-канале сообщил, что бывшему министру обороны Украины Михаилу Федорову предложена новая должность - либо вице-премьера по военным технологиям, либо советника Владимира Зеленского по тому же направлению.

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По словам парламентария, это предложение пока не получило одобрения.

Зеленский на фоне протестов предложил Федорову новую должность

Напомним, что решение Зеленского сменить Федорова на посту главы Минобороны вызвало протесты в Киеве и других городах, а также акции против главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Позже новым главкомом был назначен Михаил Драпатый.

Ранее сообщалось, что Захарова иронично отреагировала на увольнение Сырского и Федорова.