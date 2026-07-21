Зеленский на фоне протестов предложил Федорову новую должность

Владимир Зеленский на фоне протестов в украинских городах из-за отставки Михаила Федорова с поста министра обороны Украины заявил, что предложил ему новую должность во власти.

"Была у меня сегодня встреча с Михаилом Федоровым. Я предложил Михаилу достойную позицию во власти, которая позволила бы объединить технологическую составляющую нашего государства, обеспечить ее развитие", - сказал Зеленский в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.

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Зеленский не уточнил, согласился ли Федоров.