Зеленский назначил нового главкома ВСУ

Владимир Зеленский снял с должности главкома ВСУ Александра Сырского. Его сменит на этом посту генерал-майор ВСУ Михаил Драпатый. Об этом пишет ТАСС.

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Журналисты отметили, что на Украине после отставки правительства, в котором пост министра обороны занимал популярный в стране Михаил Федоров, начался кризис в сфере военного командования.

Молодые офицеры потребовали снять Сырского с должности, вернуть Федорова на пост министра обороны. Их требования поддержали горожане — в ряде городов начались массовые демонстрации.

По данным украинских СМИ, Зеленский на протяжении нескольких дней вел переговоры с возможными кандидатами на должность главкома, рассматривал в общей сложности 11 человек.

21 июля украинский лидер заявил, что принял решение по этому вопросу и назначил на важный пост Михаила Драпатого.

На Украине заявили об увольнении Сырского с поста главкома ВСУ

Ранее сообщалось, что генерал-майор в разные годы командовал 58-й отдельной мотопехотной бригадой, оперативными группировками войск «Херсон», «Харьков» и «Луганск», а в 2024-м стал командующим Сухопутными войсками ВСУ.