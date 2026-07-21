Сикорский грозит Киеву блокировкой вступления в ЕС

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пригрозил Украине блокировкой вступления страны в Европейский союз (ЕС).

Соответствующее заявление глава польского внешнеполитического ведомства сделал в эфире телеканала TVN.

Как заметил министр, Киеву нужно, чтобы Варшава проголосовала в 50 разных голосованиях. Он подчеркнул, что необходимо единогласие до того, как Украина станет участницей объединения. Сикорский обратил внимание на то, что трактат должен быть еще ратифицирован парламентом и главой государства.