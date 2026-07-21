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«Украина должна убедить нас»: Сикорский грозит Киеву блокировкой вступления в ЕС

Московский Комсомолец

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пригрозил Украине блокировкой вступления страны в Европейский союз (ЕС).

Сикорский грозит Киеву блокировкой вступления в ЕС
© Global Look Press

Соответствующее заявление глава польского внешнеполитического ведомства сделал в эфире телеканала TVN.

Как заметил министр, Киеву нужно, чтобы Варшава проголосовала в 50 разных голосованиях. Он подчеркнул, что необходимо единогласие до того, как Украина станет участницей объединения. Сикорский обратил внимание на то, что трактат должен быть еще ратифицирован парламентом и главой государства.

«Так что это Украина должна убедить нас, что будет такой европейской страной, которая понимает, что ни один народ не является ни в чем невиноватым и должен как-то с этим разобраться», — добавил глава МИД Польши.